Одиннадцатый чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский оценил вероятность своего реванша против Вячеслава Дацика.

– В одном интервью вы сказали, что хотели бы взять реванш у всех, кому проиграли. В том числе и у Дацика?

– Ну какой Дацик, господи! 20 лет назад я допустил ошибку, куда мне с ним сейчас драться? В интернете он там что-то сделал, с кем-то подрался – кому это интересно? Толстая туша ходит по рингу, руками машет. Вообще ни о чем, – цитирует Орловского «Прессбол».

Дацик победил Орловского в 1999 году на турнире M-1 MFC – World Championship.

Для обоих бойцов тот поединок стал первым в карьере.

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