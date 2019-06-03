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Отец Нурмагомедова назвал условие реванша с Конором

Отец Нурмагомедова назвал условие реванша с Конором
Eurosport

1 час назад

Бойцам нужны равные гонорары.

Абдулманап Нурмагомедов, отец дагестанского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, при каком условии его сын снова подерется с Конором Макгрегором.

«Мы лучше, чем Конор. Дайте столько, сколько дали ему. Мы лучше, он нам сдался. Если вы не хотите платить российскому бойцу, тогда нечего нам там выступать», – приводит слова Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».

  • Первый поединок между Конором и Хабибом прошел в октябре прошлого года на турнире UFC 229.
  • Победу болевым приемом в четвертом раунде одержал Нурмагомедов.

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