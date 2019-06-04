Eurosport
Диас: «Дал леща Хабибу, а его русская армия ничего не сделала за это»
Теперь их разделяют весовые категории.
Боец UFC Нэйт Диас прокомментировал переход из легкой весовой категории в полусреднюю.
«Я закончил с легким дивизионом. Там меня ничего не держит. Настало время драться в более комфортной категории. Я всех победил в легком весе. Я король этого дивизиона.
Третий бой с Конором? Я заинтересован в победителях. Он проиграл свой последний поединок, а я выиграл.
Хабиб? Я уже вмазал леща ему, как-то рассказывал об этом. Я победил Конора быстрее и легче, чем он. Мне не надо с ним драться, потому что я уже победил его. Он не был таким скромным и милым парнем, как казался. Я вмазал и Конору, и Хабибу – ушел по-чемпионски. Так делают победители. Он сидел со своим другом, высмеивал меня и фотографировал. Поэтому я сказал ему: «Пошел на *** [на фиг]», и ударил по лицу.
Русская армия Хабиба ничего после этого не сделала. Со мной был только Крон Грейси – мы дрались два на 15. А эти ребята просто боялись за свою жизнь. Пусть Хабиб дальше прячется и строит из себя доброжелательного парнишку», – сказал Диас.
- Рекорд Диаса в легком весе – 11 побед и шесть поражений.
- Первый бой в полусреднем весе он проведет с Энтони Петтисом 17 августа на UFC в Анахайме.
«Собираюсь насладиться еще одним поединком». Конор поздравил Руиса и вызвал Мэйуэзера на бой-реванш