Боец UFC Нэйт Диас прокомментировал переход из легкой весовой категории в полусреднюю.

«Я закончил с легким дивизионом. Там меня ничего не держит. Настало время драться в более комфортной категории. Я всех победил в легком весе. Я король этого дивизиона.

Третий бой с Конором? Я заинтересован в победителях. Он проиграл свой последний поединок, а я выиграл.

Хабиб? Я уже вмазал леща ему, как-то рассказывал об этом. Я победил Конора быстрее и легче, чем он. Мне не надо с ним драться, потому что я уже победил его. Он не был таким скромным и милым парнем, как казался. Я вмазал и Конору, и Хабибу – ушел по-чемпионски. Так делают победители. Он сидел со своим другом, высмеивал меня и фотографировал. Поэтому я сказал ему: «Пошел на *** [на фиг]», и ударил по лицу.

Русская армия Хабиба ничего после этого не сделала. Со мной был только Крон Грейси – мы дрались два на 15. А эти ребята просто боялись за свою жизнь. Пусть Хабиб дальше прячется и строит из себя доброжелательного парнишку», – сказал Диас.

Рекорд Диаса в легком весе – 11 побед и шесть поражений.

Первый бой в полусреднем весе он проведет с Энтони Петтисом 17 августа на UFC в Анахайме.

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