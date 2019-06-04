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Официально: бой Хабиба и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби
Продолжит ли Нурмагомедов свою непобедимую серию?
Поединок между представителем России Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242. Ивент пройдет в Абу-Даби.
Сообщение о том, что бой между Хабибом и Порье согласован, появилось в официальном твиттере UFC.
- Свой последний на данный момент поединок Нурмагомедов провел в октябре прошлого года, выиграв у Конора Макгрегора.
- Ранее сообщалось, что UFC выбирал соперника для Хабиба из трех претендентов: Порье, Конора и Тони Фергюсона.
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