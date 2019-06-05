Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько боев.

«Мы очень рады. Лучших условий нельзя было представить – мы благодарны за это. Это были самые легкие переговоры в жизни. Все четко и по делу. Это одна из крупнейших сделок в истории UFC. Меня не заботит Конор Макгрегор и его жирный контракт.

UFC дает нам то, что мы хотим. Они приняли деловое решение и сделали нас партнерами. На мой взгляд, Хабиб – величайший боец в истории. Он никогда не проигрывал. Его даже никогда не бросали. Он доминировал в каждом раунде против почти каждого соперника. И никакого допинга.

Именно поэтому Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC. Поверьте мне: сегодня Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом. Я все видел – мне показали все. Мы очень рады. Настало время боев.

Бой с Порье в Абу-Даби – это как показательное выступление принца перед своим народом. Это возвращение домой. Для людей, которые поддерживают его. А Хабиба поддерживает весь Ближний Восток, вся Северная Африка, полтора миллиарда мусульман. UFC сделала правильный выбор. Они знают, что у Хабиба есть влияние в мусульманском мире. А Дэйна Уайт предприниматель. Он крупнейший промоутер в истории единоборств. И он принял отличное решение», – цитирует Абдель-Азиза MMA Fighting.

Детали контракта не разглашаются, но известно, что в нем прописаны условия возможного боя с Жоржем Сен-Пьером.

Свой последний на данный момент поединок Нурмагомедов провел в октябре прошлого года, выиграв у Конора Макгрегора.

Порье опаснее для Хабиба, чем Конор. Дастин не думает о шоу и сосредоточен только на бое

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