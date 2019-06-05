Голливудская модель и актриса Ким Кардашьян является дальней родственницей экс-чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора и имеет корни в королевском роду Шотландии.

Это не шутка?

Нет, исследование генеалогии Ким провел журналист Daily Record Крейг Уильямс. Он нашел связь Кардашьян с якобитским повстанцем Робом Роем Макгрегором и шотландской королевской семьей. Более того, модель является дальним потомком первого короля Шотландии Кеннета Макаллина.

Конор Макгрегор с сыномGetty Images

На расследование Уильямса натолкнула любовь к шотландским именам у Кардашьян. Старшая сестра Ким Кортни назвала вторую дочь Пенелопа Скотлэнд. Связь обнаружилась со стороны пра-пра-пра-прабабушки Ким по линии матери Маргарет Элизабет Магии.

Пра-пра-пра-пра-пра-прадед Мэги Томас Макги родился в 1645 году в Шотландии. Он с семьей эмигрировал в Вирджинию примерно в 1670 году. Томас был родственником Роба Роя, который родился в 1671 году.

Он видоизменил фамилию на Маги из-за Джеймса Макгрегора, который сражался на стороне Карла I во время гражданских войн XVII века. После эдикта короля Джеймса VI 1603 года наличие такой фамилии грозило смертью из-за гибели 200 человек клана Колкихаун от рук Макгрегоров в битве при Глен Фруине.

Некоторые члены семьи Маги, которые остались в Шотландии, позже вместе с Робом Роем Макгрегором выступали в поддержку якобитов в 1715 году и в битве при Глен-Шиле в 1719 году.

Что говорит исследователь?

«Я решил, что семья должна знать о шотландском происхождении. И, конечно же, все это подверждено историческими документами. Я понятия не имел, что они связаны с такой важной фигурой из шотландской истории. И поскольку Макгрегоры утверждают, что они прямые потомки шотландских королей, Ким может претендовать на трон», – заявил Уильямс.

Реакция Ким и Конора

Комментариев от Ким Кардашьян пока не последовало, зато она ретвитнула запись со статьей в твиттере, поставив к посту три эмодзи с королевской короной.

Конор Макгрегор, который всегда хвалился королевской родословной, благосклонно отнесся к появлению новой родни. «Добро пожаловать в семью», – написал ирландец в твиттере.

Хабиб Нурмагомедов: «Конор Макгрегор – король бургеров»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android