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Хабиб – о бое с Порье: «В Абу-Даби будет война»
Увидим уже 7 сентября.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой против американца Дастина Порье.
«В Абу-Даби будет война!» – написал 30-летний боец в инстаграме, перепостив промо-ролик поединка.
- Бой Хабиба и Порье пройдет 7 сентября в рамках турнира UFC 242 и станет титульным поединком дня. Этот бой будет для Нурмагомедова первым после октябрьской победы над Конором Макгрегором.
- Недавно Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC, став самым высокооплачиваемым бойцом промоушна.
Порье опаснее для Хабиба, чем Конор. Дастин не думает о шоу и сосредоточен только на бое
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