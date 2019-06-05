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Хабиб – о бое с Порье: «В Абу-Даби будет война»

Хабиб – о бое с Порье: «В Абу-Даби будет война»
Eurosport

2 ч. назад

Увидим уже 7 сентября.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой против американца Дастина Порье.

«В Абу-Даби будет война!» – написал 30-летний боец в инстаграме, перепостив промо-ролик поединка.

  • Бой Хабиба и Порье пройдет 7 сентября в рамках турнира UFC 242 и станет титульным поединком дня. Этот бой будет для Нурмагомедова первым после октябрьской победы над Конором Макгрегором.
  • Недавно Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC, став самым высокооплачиваемым бойцом промоушна.

Порье опаснее для Хабиба, чем Конор. Дастин не думает о шоу и сосредоточен только на бое

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