Экс-чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон желает провести поединок против русского бойца Хабиба Нурмагомедова.

«Наши бои несколько раз отменялись, но я был готов к UFC 209, я увидел страх в глазах Хабиба. Они знали, что отхватят в том поединке. И его менеджер придумал гениальное решение, отвезти его в больницу. Это полное дерьмо. Они уберегли себя от избиения. Но мы скоро увидимся. Фанаты хотят этот поединок, мы обязательно это сделаем. Я могу побить Хабиба в любом аспекте», – заявил 35-летний Фергюсон в интервью