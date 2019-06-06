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Фергюсон: «Я могу побить Хабиба в любом аспекте»

Фергюсон: «Я могу побить Хабиба в любом аспекте»
Eurosport

28 мин. назад

Тони хочет боя с действующим чемпионом UFC.

Экс-чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон желает провести поединок против русского бойца Хабиба Нурмагомедова.

«Наши бои несколько раз отменялись, но я был готов к UFC 209, я увидел страх в глазах Хабиба. Они знали, что отхватят в том поединке. И его менеджер придумал гениальное решение, отвезти его в больницу. Это полное дерьмо. Они уберегли себя от избиения. Но мы скоро увидимся. Фанаты хотят этот поединок, мы обязательно это сделаем. Я могу побить Хабиба в любом аспекте», – заявил 35-летний Фергюсон в интервью
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  • Статистика Тони – 24 победы в 27 боях.
  • Его следующим соперником станет Дональд Серроне.

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