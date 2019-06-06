Российский боец UFC Зубайра Тухугов поделился новостями от промоушна: он продлил контракт, а Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, подписал соглашение.

«Вчера поступила хорошая новость о том, что мне продлили, а Абубакар подписал контракт с UFC. Это заслуга Шона Шелби и нашего менеджера Али Абдель-Азиза. Спасибо вам, братья, за все. Сентябрь обещает быть интересным!» – написал 28-летний Тухугов.

Оба бойца были отстранены за драку после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Возможно, они выступят 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби, где титульным будет поединок Хабиба и Дастина Порье.

Двоюродный брат Хабиба Абубакар подписал контракт с UFC

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