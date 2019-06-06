Спустя пару дней после поражения от Хабиба Конор Макгрегор вернулся в инстаграм и выложил фотографию с очень странной подписью: «Мы проиграли бой, но выиграли сражение. Идет война». Абсолютно непонятно, о каком триумфальном сражении заговорил Ноториус – фиолетовый глаз Мака на этом снимке привлекает внимание гораздо сильнее, чем яркая футболка D&G и, тем более, стакан в руках.

Вероятно, Конору не хотелось выкладывать этот снимок с пафосной цитатой, но иногда маркетинг вынуждает забивать на гордость. Весь кадр затевался ради того, чтобы затегать профиль виски Proper Twelve и получить хоть какой-то профит от боя года. В итоге у снимка больше пяти миллионов лайков (средний пост Мака собирает 1 млн), а комменты пишут до сих пор – например, о том, что Конор – лузер. Переходов на аккаунт фирменного виски тоже явно немало, поэтому фото с фингалом точно было гиперполезным. В этой истории – вся суть бизнес-подхода Макгрегора: ирландец готов на все ради продвижения фирменного продукта.

Пить виски Конора научил дед, а потом Ноториус стал суперзвездой единоборств и наступил момент, когда рекламировать алкоголь оказалось менее выгодно, чем создать свой лейбл. Об этом на VC даже написал бизнес-журналист Михаил Приходько, который подробно разобрал кейс с точки зрения предпринимательства. Если коротко, Макгрегор достоин огромного уважения за деловую хватку.

Во-первых, он настоял, чтобы виски обязательно был ирландским – импортный вариант организовать гораздо проще, но Конора это не устраивало. «Я люблю Ирландию, ее землю и ее людей. Здесь я родился, буду воспитывать своих детей и умру», – после таких слов странно закупать спирт где-то еще. Во-вторых, Мак сильно запарился с разработкой вкуса. Обычно звезды отдают все полномочия профессионалам, а сами лишь позируют с продуктом, но боец хотел сделать виски лично для себя, поэтому перепробовал около сотни купажей и выбрал самый приятный вкус.

В-третьих, Конора не смутил первый провал: изначально на бутылках была надпись Notorious, но выяснилось, что товарный знак уже занял ирландский пивовар. «Окей», – сказал Макгрегор и безболезненно переименовал все в Proper Twelve. Почему это сильный шаг? Потому что Notorious яростно рекламировался ирландцем перед боем с Флойдом, но получилось, что все старания обернулись в пыль. Можно было вообще забить на виски или производить его чисто для своих, но спустя год, во второй половине 2018-го, Конор натурально перевернул игру с помощью Proper Twelve.

Во всей компании трудятся около 10 человек (сейчас, возможно, уже чуть больше), но дебют на рынке все равно получился сверхудачным: 2,4 млн проданных бутылок, первое место в онлайн-магазине Amazon UK и бешеная популярность во всех дьюти-фри. Оценить востребованность Proper Twelve легко даже по России: у нас за 0,75 этого напитка просят 6 тысяч рублей (вместо официальных 27 долларов), а на барахолках успешно распродают фирменные стаканы. И такая ситуация в куче стран: Конору светит крайне прибыльная экспансия – весь вопрос в том, реально ли производить так много виски, чтобы обеспечить им всех желающих. Лояльность бренда феноменальна: без бюджета на маркетинг Макгрегор чисто за счет своей личности и соцсетей добился миллионных продаж, адского дефицита и грандиозных перспектив для развития.

Друзья и коллеги Ноториуса тоже видят в нем уже не бойца, а бизнесмена. «Виски приносит Конору больше денег, чем борьба. Вернется ли он? Не знаю», – говорил в декабре прошлого года тренер ирландца Джон Кавана. «У него есть деньги и виски. Я бы тоже ушел», – заявил Дэйна Уайт в конце марта, когда Мак в очередной раз временно завязал с ММА. «Он абсолютный единорог, у него горят глаза, когда речь заходит о виски», – подтверждает партнер Конора Кен Остин. Короче, сейчас Ноториус одержим тем, что будет кормить его всю жизнь, а не только до 33-35 лет, как единоборства.

Конор МакгрегорGetty Images

В прошлом году оборот ирландских виски в США впервые превысил 1 млрд долларов. Конор тут же связал этот результат с появлением Proper 12 («В городе новый король»), но глобально решает все равно Jameson. Впрочем, из-за ажиотажа в интернете может показаться, что бренд Мака действительно скоро ушатает легендарный вискарь. «Разберется с Jameson, как с Жозе Альдо», – написали в Business Insider, намекая на 13-секундный нокаут. Однако вряд ли Конор при жизни реализует свою мечту и сделает Proper Twelve главным ирландским виски.

У Jameson почти 240-летняя история, а продажи растут 29 лет подряд: например, 2018-й был финансово лучше 2017-го аж на 12%. С отгрузками все тоже серьезно: 7,3 млн девятилитровых коробок за прошлый год. У Конора – 200 тысяч за полгода, но результат планируется удвоить уже в ближайшее время.

В общем, разрыв суперсерьезный, но у Макгрегора впереди еще много лет, чтобы гнаться за Jameson и бутылка за бутылкой уменьшать отставание. Теперь главное, чтобы в бизнесе Ноториус оказался упорнее, чем в октагоне. И действительно никогда не сдавался.

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