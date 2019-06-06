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Конор или Хабиб, Серроне или Петтис? Угадай, кто выше в рейтинге UFC
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В этой подборке только топы.
2019 год богат на статусные бои в UFC. Хабиб и Конор готовы вернуться в октагон после дисквалификации. Уже через пару дней за пояс в наилегчайшем весе сразятся Генри Сехудо и Марлон Мораес.
Самое время пройти тест от Eurosport.ru и понять, насколько хорошо ты знаешь иерархию бойцов в рейтинге промоушна.
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