Квизы

2019 год богат на статусные бои в UFC. Хабиб и Конор готовы вернуться в октагон после дисквалификации. Уже через пару дней за пояс в наилегчайшем весе сразятся Генри Сехудо и Марлон Мораес.

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