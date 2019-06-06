Ставка: победа Эль Кукуя за 1,62

Главный бой лета организовали всего за три недели до ивента: сначала договорились с Тони, потом позвонили Дональду, оба парня захотели драться – и вот, зрелище обеспечено.

Интрига в этой встрече появилась исключительно благодаря Фергюсону: весной у него жесточайше протекла фляга – он банально чокнулся. Эль Кукуй называл сына Ииусом, обнаружил чип в ноге, пережил похищение инопланетянами и уменьшал мощность холодильника – говорит, чтобы отрубить камеры наблюдения. Психоз закончился визитом к специалисту, но лечение получилось скоротечным – сейчас Энтони уже вовсю тренируется.

Именно ментальные проблемы Ферги (в совокупности со всеми травмами и операциями) подкинули коэффициент на его победу до вполне солидных 1,62. Без скандала с чипом и железных спиц в руках триумф Кукуя оценили бы максимум в 1,4, хотя даже такая котировка стала бы комплиментом Серроне.

Тони ФергюсонEurosport

Дело в том, что Дональд и Тони – бойцы совершенно разного уровня. Ковбой – харизматичный парень с классной шляпой, но в его карьере случались даже страйки из трех поражений подряд. Сейчас он по делу задирает Конора (тот убежал от их боя), но в глубине души Серроне понимает: ему уже 36, стать чемпионом нереально, поэтому нужно рубить кэш, пока дают. Так что выход против Фергюсона для Дональда – всего лишь монетизация яркой афиши.

У Тони все иначе. Да, ему уже 35, но он не проигрывал семь лет и не улетал в нокаут с 2009 года. Его локти острее кинжалов, а стиль настолько непредсказуем, что никого уже не удивляют даже безумные кувырки, как в битве против Петтиса в октябре.

Для Кукуя бой с Ковбоем судьбоносный: если Ферги порвет Серроне, UFC выдаст ему либо Макгрегора, либо чемпиона (то есть Хабиба или Порье). Поэтому с точки зрения мотивации, скиллов, разнообразия и неуступчивости Фергюсон на две головы круче Ковбоя.

Переходи по ссылке, если тоже ничего не ждешь от шляпника.

Самый надежный вариант – тотал больше 1,5 раундов за 1,45. Пару раз Серроне прикладывался и в первом раунде (Тилл, Медейрос), но тут нужно вспомнить о психическом нездоровье Тони – вряд ли Кукуй сразу пойдет рисковать и бомбить соперника, так что первый раунд должен быть осторожным.

Можно скомбинировать победу Фергюсона во втором раунде (за 8,00), в третьем раунде (за 10,00) и по очкам (3,5). Разумеется, необходимо разбить кэш на равные доли – тогда в худшем случае выйдет небольшой плюс, а в лучшем – серьезный профит и радость на весь день.

Дональд СерронеGetty Images

Якутский боец легчайшей категории Григорий Попов дебютирует в промоушене против Эдди Уайнелда. Тут – ровно два совета. Во-первых, дело дойдет до третьего раунда за 1,45 (ребята зарубятся, но крошечный вес нивелирует последствия). Во-вторых, можно сделать патриотичную ставку на разнообразного и выносливого Попова (2,06), которого пока недооценивают из-за отсутствия опыта.

Кликай по ссылке, если уже завел будильник, чтобы не пропустить ивент.

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