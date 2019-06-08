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«Вы готовы, тренер?» Хабиб считает дни до боя с Порье

«Вы готовы, тренер?» Хабиб считает дни до боя с Порье
Eurosport

1 час назад

И мы тоже считаем.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил фото с тренировки: он готовится к бою с американцем Дастином Порье.

На изображении присутствует тренер 30-летнего бойца Хавьер Мендес. «Вы готовы, тренер? 91 день до боя», – написал Хабиб.

  • Бой Хабиба и Порье пройдет 7 сентября в рамках турнира UFC 242 и станет титульным поединком дня. Этот бой будет для Нурмагомедова первым после октябрьской победы над Конором Макгрегором.
  • Недавно Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC, став самым высокооплачиваемым бойцом промоушна.

Порье опаснее для Хабиба, чем Конор. Дастин не думает о шоу и сосредоточен только на бое

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