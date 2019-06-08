Британка Терри Мюррей, которая, возможно, родила ребенка от бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, завела профиль на сайте OnlyFans – платформе, специализирующейся на платном контенте для взрослых.

Как сообщает The Sun, за 25 долларов (1625 рублей) в месяц пользователь, подписавшийся на страничку Терри, будет видеть в ленте ее откровенные фотографии и видео.

К данному моменту девушка опубликовала на платформе OnlyFans уже больше 10 платных снимков с описаниями вроде следующих: «Заходи в мою спальню, сладкий», «Нравится, когда мои губы набухли» и «Как вы относитесь к латексу?»

Первый пост в ленте Мюррей выглядит вот так:

По словам Терри, она переспала с Макгрегором в 2017 году и через девять месяцев родила дочь Клоду.

Отцовство ребенка пока не было подтверждено, хотя боец UFC обещал, что пройдет ДНК-тест.

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