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Фергюсон нокаутировал Серроне, Ян победил Риверу
Важные победы русского и американского бойцов.
Американский боец Тони Фергюсон победил Дональда Серроне техническим нокаутом на турнире UFC 238 в Чикаго.
Бой остановил врач после второго раунда из-за заплывшего правого глаза у Серроне, несмотря на то, что Ковбой готов был продолжать драться.
Российский боец Петр Ян единогласным решением судей победил Джимми Риверу – 29-28, 29-28, 30-27.
- Фергюсон выиграл 12-й бой подряд – всего же у него 25 побед и три поражения.
- Для Серроне это поражение стало 12-м при 36-ти победах.
- Ян выиграл 13-й бой в профи.
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