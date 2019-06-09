Getty Images

Фергюсон нокаутировал Серроне, Ян победил Риверу

Фергюсон нокаутировал Серроне, Ян победил Риверу
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Важные победы русского и американского бойцов.

Американский боец Тони Фергюсон победил Дональда Серроне техническим нокаутом на турнире UFC 238 в Чикаго.

Бой остановил врач после второго раунда из-за заплывшего правого глаза у Серроне, несмотря на то, что Ковбой готов был продолжать драться.

Российский боец Петр Ян единогласным решением судей победил Джимми Риверу – 29-28, 29-28, 30-27.

  • Фергюсон выиграл 12-й бой подряд – всего же у него 25 побед и три поражения.
  • Для Серроне это поражение стало 12-м при 36-ти победах.
  • Ян выиграл 13-й бой в профи.

«Если не получалось мирно – мог пнуть ногой в пах». Экс-охранник бара из Омска штурмует UFC

Фергюсон так и не подерется с Хабибом. UFC устала от Тони и продвигает новых героев

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте