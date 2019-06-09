Шевченко и Сехудо победили нокаутами в титульных боях UFC
Главные бои ивента в Чикаго.
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко сохранила титул в бою против Джессики Ай на турнире UFC 238.
Уже во втором раунде Шевченко отправила соперницу в нокаут после хай-кика в голову.
В другом титульном бою вечера Генри Сехудо потребовалось на раунд больше, чтобы нокаутировать Марлона Мораеса и стать чемпионом в легчайшем весе у мужчин.
- Для Шевченко это первая успешная защита титула, всего на ее счету 17 побед и 3 поражения в профи.
- Сехудо стал четвертым бойцом в истории UFC, который одновременно выигрывал пояса в двух дивизионах (легчайший и наилегчайший).
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