Боец ММА Дональд Серроне признал, что сделал ошибку, повлиявшую на невозможность продолжения бою с Тони Фергюсоном.

В перерыве между вторым и третьим раундом Ковбой попытался высморкаться через сломанный нос, что привело к немедленному отеку его правого глаза.

«Это был поединок, которого все очень ждали. Простите меня. Я не сдавался и не хотел сниматься с боя, а только попросил врачей, чтобы они выпустили воздух. Я допустил ошибку. Мне не следовало сморкаться. Я же гребаный ветеран и должен знать о таких вещах. Но я все-таки это сделал и не мог продолжить драться. Примите мои извинения», – цитирует Серроне MMA Junkie.

Серрроне проиграл 12-й бой в профи при 36 победах.

Рекорд Фергюсона – 25 побед и три поражения.

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