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Фергюсон: «Если Порье не надерет Тирамису задницу, это сделаю я»
Эль Кукуй действительно способен остановить Хабиба.
Боец UFC Тони Фергюсон после победы над Дональдом Серроне пообещал разобраться с Хабибом Нурмагомедовым.
«Если Дастин Порье не сделает этого [не побьет Хабиба], это сделаю я. Нужно, чтобы кто-то надрал Тирамису задницу. Ему нужны два хороших удара в живот от меня», – приводит слова Фергюсона MMA Junkie.
Тони выиграл у Серроне техническим нокаутом – поединок был остановлен врачом из-за заплывшего правого глаза у Ковбоя.
- Сейчас на счету Фергюсона 12 побед подряд в легком дивизионе. Если Хабиб победит Порье, UFC, вероятно, организует Фергюсону и Нурмагомедову титульный поединок.
- Также Фергюсон не отрицает возможность поединка с Конором Макгрегором.
- Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 9 сентября в Абу-Даби.
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