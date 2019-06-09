Боец UFC Тони Фергюсон после победы над Дональдом Серроне пообещал разобраться с Хабибом Нурмагомедовым.

«Если Дастин Порье не сделает этого [не побьет Хабиба], это сделаю я. Нужно, чтобы кто-то надрал Тирамису задницу. Ему нужны два хороших удара в живот от меня», – приводит слова Фергюсона MMA Junkie.

Тони выиграл у Серроне техническим нокаутом – поединок был остановлен врачом из-за заплывшего правого глаза у Ковбоя.

Сейчас на счету Фергюсона 12 побед подряд в легком дивизионе. Если Хабиб победит Порье, UFC, вероятно, организует Фергюсону и Нурмагомедову титульный поединок.

Также Фергюсон не отрицает возможность поединка с Конором Макгрегором.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 9 сентября в Абу-Даби.

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