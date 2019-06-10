Боец UFC Тони Фергюсон рассказал, как бы проводил бои с Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

«Порье слишком часто прижимается спиной к клетке. У него хороший бокс, тяжелые руки, но ему нельзя прижиматься. Когда ты прижимаешься к клетке, Хабиб начинает давить, переводит на землю через проход в две ноги, седлает как мешок и начинает разносить. Думаю, бой так и пройдет.

Если бы я бился с Хабибом, то побил бы его как в самбо. Перевел бы его на землю броском – это моя база. Что касается Макнагеттса, то я зарубился бы с ним в стойке. Я уважаю его как спортсмена, но как человек он немного говнюк. Это будет Proper 13 в буквальном смысле.

Я готов на все. Сейчас у меня другое агентство – нет конфликта интересов. Я здесь, чтобы надирать задницы – и они уже заканчиваются», – сказал Фергюсон.

На счету Фергюсона 12 побед подряд в легком дивизионе.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 9 сентября в Абу-Даби.

Фергюсон: «Если Порье не надерет Тирамису задницу, это сделаю я»

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