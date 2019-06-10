Певец Джастин Бибер вызвал на бой голливудского актера Тома Круза, тегнув при этом президента UFC Дэйну Уайта.

«Я хочу вызвать Тома Круза на бой в октагоне. Том, если откажешься, это будет означать, что ты боишься. Тебе придется жить с этим. Кто проведет бой? Дэйна Уайт?» – написал Джастин в твиттере.

Запись ретвитнул Конор Макгрегор с цитатой: «Если Том Круз достаточно мужественен, чтобы принять вызов, бой проведет McGregor Sports and Entertainment. Имеет ли Круз яйца, чтобы драться как в фильмах? Оставайтесь с нами, чтобы узнать».

Позже Конор написал еще один твит: «Я вызываю Марка Уолберга. Когда он был еще Марки Марком, я бы все равно отшлепал его и забрал свои акции UFC».

Последний на данный момент поединок Конора состоялся в октябре 2018 года. Нурмагомедов победил его в четвертом раунде удушающим приемом.

В марте Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA, но позже передумал.

Известность пришла к Уолбергу в начале 90-х, когда она был рэпером Marky Mark.

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