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Конор готов организовать бой между Бибером и Томом Крузом, а сам вызвал на поединок Марка Уолберга
Это разборка голливудская.
Певец Джастин Бибер вызвал на бой голливудского актера Тома Круза, тегнув при этом президента UFC Дэйну Уайта.
«Я хочу вызвать Тома Круза на бой в октагоне. Том, если откажешься, это будет означать, что ты боишься. Тебе придется жить с этим. Кто проведет бой? Дэйна Уайт?» – написал Джастин в твиттере.
Запись ретвитнул Конор Макгрегор с цитатой: «Если Том Круз достаточно мужественен, чтобы принять вызов, бой проведет McGregor Sports and Entertainment. Имеет ли Круз яйца, чтобы драться как в фильмах? Оставайтесь с нами, чтобы узнать».
Позже Конор написал еще один твит: «Я вызываю Марка Уолберга. Когда он был еще Марки Марком, я бы все равно отшлепал его и забрал свои акции UFC».
- Последний на данный момент поединок Конора состоялся в октябре 2018 года. Нурмагомедов победил его в четвертом раунде удушающим приемом.
- В марте Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA, но позже передумал.
- Известность пришла к Уолбергу в начале 90-х, когда она был рэпером Marky Mark.
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