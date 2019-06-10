В середине апреля бывший разбойник Вячеслав Дацик и ММА-блогер Артем Тарасов выдали феерически стыдный бой. Сам факт их дуэли (Слава в два раза тяжелее) уже напрягал, но организаторы (Амиран Сардаров и его партнеры) сделали все, чтобы зрелище получилось максимально тошнотворным.

Парни дрались в каком-то подвале с убогим интерьером, зрителей пускали только по спискам, а судей подогнал сам Тарасов. Битва завершилась абсолютным фарсом: Дацика дисквалифицировали за удар после гонга, хотя до этого Тарзан с его нехитрой тактикой (просто падал на соперника) спокойно побеждал Артема.

На разных YouTube-каналах ролики с ивента суммарно собрали пару десятков миллионов просмотров, но казалось, что на этом интерес к Дацику слегка остынет. Так и вышло: если раньше он давал интервью каждый день, то теперь у него хотя бы иногда бывают выходные. Правда, работать на камеру все равно приходится много – сейчас Слава интенсивно готовится к встрече против Максима Новоселова по прозвищу Безумный Макс.

«Голову закрывай! Тебе туда попадут, и?» – возмущается тренер. «И сломают руку!» – с улыбкой продолжает Дацик. Заниматься классическими единоборствами ему откровенно тяжело. Во-первых, он всю жизнь дрался по наитию и выживал не за счет техники, а за счет природной силы и уникальной выносливости. Во-вторых, мешает огромный живот – на тренировках Слава с первой минуты весь мокрый, пот стекает на пол, и страшно представить, какой чудовищный аромат стоит в помещении.

Пока коуч призывает Дацика не размахиваться («Зачем терять время и силы? Ты не попадешь»), Рыжий Тарзан откисает и уверяет, что будет сбрасывать вес. «Идут пытки моего пуза. Где мои 167 килограммов? Я почти дрищ – всего 150 кило. Заключил с любимой пари – до конца лета надо весить 120 килограммов. Мне-то нормально сверху заниматься любовью, а вот ей тяжело, придется худеть», – объясняет Слава, поглаживая все еще внушительный пузан.

На самом деле, его главная мотивация – явно не комфортный секс, а бой, который пройдет в Калининграде 29 июня: Макс Новоселов совсем не такой комарик, как Артем Тарасов. За плечами у Безумного Макса суровое детство в Челябинске, постоянные разборки на улице, куча подпольных боев, работа инструктором в Нагорном Карабахе, титул чемпиона Европы по боевому самбо и два срока общей продолжительностью в 15 лет. Первый – за убийство (еще в девяностые), второй – за покровительство наркобизнеса (семь лет назад).

Новоселов не любит вспоминать ни Карабах, ни оба уголовных дела, но с энтузиазмом рассказывает, как занимался спортом в тюрьме: дрался ради поднятия статуса, подтягивал к единоборствам курильщиков и точил зубную щетку до такой степени, что ей можно было бриться. Вероятно, опыт выживания в заключении для Максима даже ценнее, чем тот, который он получил в профессиональном спорте: там у него несколько побед и поражений против ноунеймов и сорвавшийся бой с Монсоном (Джефф сделал операцию на глаза и слился).

Короче, Новоселов – подготовленный и жесткий мужчина, который хоть и дружит с Дациком (даже секундировал против Тарасова), совсем не против его порвать в клетке. В начале весны у них уже был короткий спарринг, в котором Макс смотрелся техничнее и разнообразнее, а Слава – элементарно сильнее. Но тот двухминутный бой на камеру – полнейшая ерунда: Новоселов и Дацик чуть размялись, а не дрались всерьез.

Теперь все иначе – с реальной подготовкой, серьезными ожиданиями и неплохим трештоком. Безумный Макс рассчитывает переломать Рыжему Тарзану кости, признавая, что ушатать по голове не выйдет – слишком крепкая. Слава тоже качественно разжигает: «Я не собираюсь вырубать твой бронебойный калган, я просто отрублю тебе голову!»

В отличие от цирка с Тарасовым, здесь все организовывают уже солидно: судей не будет (наверное, их заменят медики), зато любой желающий сможет прийти и посмотреть на яростную драку двух тяжеловесов с искалеченными судьбами.

Оба – слегка сумасшедшие (у Новоселова есть татуха «Сила выше права») и невероятно мощные, оба не сдаются, оба будут драться до тех пор, пока в принципе смогут шевелить конечностями. Поэтому нужно признать: Вячеслав Дацик впервые со времен выхода из тюрьмы сделает что-то ради спорта, а не ради денег и просмотров.

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