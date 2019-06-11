Июль 2017-го, до главного боя десятилетия с Флойдом Мэйуэзером чуть больше месяца, а камеры выхватывают Конора Макгрегора, гуляющего по улицам Лос-Анджелеса. На его полуголый торс оборачиваются прохожие, фанатки не верят счастью и визжат «Боже мой, боже мой», а сам Ноториус фотографируется с поклонниками, даже стоя в пробке в кабриолете. 15 миллионов просмотров в фейсбуке за два дня, куча постов в инстаграме и твиттере и публикация на сайте Конора. Но проблема в том, что это вовсе не Конор.

Этого парня зовут Ислам Бадургов, он воркаут-спортсмен из Казахстана. Все татуировки у него нарисованные, очки скрыли внешнюю непохожесть на Макгрегора и даже правое ухо ему загримировали так, будто оно сломано. «Я был уверен в том, что пранк получится, – сказал в интервью после выхода видео Бадургов. – Мне до этого не раз писали в комментариях в инстаграме что-нибудь вроде «Ты похож на Конора». В Дубае я шел в очках и ко мне подошли несколько человек: они хотели сфотографироваться, потому что думали, что я Конор».

Ислам совсем не из мира смешанных единоборств, он – главный пропагандист воркаута в Казахстане. В 19 лет он очутился на старой университетской площадке с турничками и там загорелся ЗОЖем. В 23 Бадургов уже стал сооснователем Федерации уличного воркаута страны и добился того, чтобы вид спорта признали в местном Олимпийском комитете.

Еще через год снялся в любительском сериале «Однажды на воркаут-площадке», который продюсеры пропихнули на эфирный казахстанский канал «Хабар». Комментарии под сериями на YouTube напоминают реакцию на «Ералаш» с участием будущих поп-звезд: «О, это что, Бадургов? Исламчик еще до популярности».

В начале 2017-го турникмен уже записывал обучающие и мотивационные видосы из Лос-Анджелеса, и под одним из роликов с пляжа Санта-Моники ему повалили комменты в духе «Капец как на Макгрегора похож в очках». Бадургов с командой посмеялись, а к лету придумали пранк в поддержку Конора.

«Все обошлось более чем в 20 тысяч долларов, – признался Ислам. – Мне говорили, что можно собрать толпу, как Конор, и крикнуть Fuck Floyd Mayweather! [как Макгрегор на пресс-конференции перед боем], но я сразу отказался. Это просто доброе видео в поддержку Конора». Только на гриме казахстанец просидел шесть часов: сходство получилось поражающим. Единственное отличие – отсутствие татуировки с распятием на шее, Ислам отказался от нее по религиозным причинам (он мусульманин).

Когда пранк набирал просмотры на YouTube, Ноториус был суперзвездой UFC и дрался с непобедимым Флойдом Мэйуэзером на ринге по правилам бокса. Хабиб Нурмагомедов в этот момент восстанавливался после операции на спине, не дрался в октагоне восемь месяцев и только шел к чемпионским боям за пояса. Но едва аварец восстановился, то встретился с Артемом Лобовым, назвавшим его в интервью трусом, и спросил за эти слова. Лобов молча стерпел нападки Нурмагомедова, пережил хватание за шею и пощечину от дагестанского бойца.

Рядом с Артемом стоял Ислам Бадургов, прилетевший с ирландцами на тренировки в Нью-Йорк. Он подружился со спарринг-партнером Макгрегора и занимался с его командой в дублинском зале SBG Ireland. Поэтому в холле нью-йоркской гостиницы Бадургов держал ответ вместе с Лобовым и слушал претензии Хабиба и его друзей. «Ты не чеченец, не мужик и ******* [гомосексуал]», – кричал ему Зубайра Тухугов.

И когда дагестанцы наезжали на Лобова, Ислам все равно заступился за него. «Ты что хочешь?» – спросил у него Хабиб. «Я ничего не хочу», – ответил Бадургов и тут же получил пощечину. Он не провоцировал Нурмагомедова и его команду и ничего резкого им не говорил. Он даже не боец и не имел шансов в драке против парней Хабиба, так что стерпел это унижение и отошел в сторону.

«Братья, друзья – я понимаю, что вы ждете от меня ответной реакции, но есть очень мудрые слова: «Молчание – золото»! Все мы понимаем, что не в наших традициях оставлять и уж тем более прощать, когда задевают нашу честь. И в таких случаях нет срока давности», – написал спустя несколько часов Бадургов ВКонтакте.

Конора не было тогда на месте конфликта. Через два дня он прилетел в Бруклин на поединок Нурмагомедова с Холлоуэем и устроил шоу. Макгрегор налетел на автобус, в котором аварец сидел с другими бойцами UFC (они ехали с медиадня), требовал, чтобы Хабиб вышел на разговор, и разбил окно шаттла. На видео хорошо видно: рядом с Маком Артем Лобов и Ислам Бадургов. И без слов читалось, что ирландец мстит за друзей. Итог: Лобова сняли с ивента UFC 223, Макгрегору впаяли 50 тысяч долларов штрафа, а его казахстанскому двойнику не дали никакого наказания – он не принадлежит ни к какому промоушену.

Бадургов еще до атаки на автобус заявлял, что вдохновился Конором и хочет начать карьеру в ММА. Но дальше переезда в Дублин и тренировок с его командой дело не продвинулось – за 1,5 года занятий с Макгрегором Ислам не провел ни одного боя, не подписал ни одного контракта с промоутерами и не вызвал на поединок ни одного спортсмена.

В декабре 2018-го на казахстанца напали и воткнули в шею нож, но лезвие вошло неглубоко. «Я сейчас выйду из этого состояния и до всех доберусь. Ждите. Ждите», – пообещал в инстаграме Бадургов, затыкая кровотечение бинтом. Странно, но позже воркаут-атлет удалил видео из соцсетей, и до сих пор непонятно, кто и за что его ранил. Единственное логичное объяснение – Исламу досталось за дружбу с Конором, но не за сходство, ведь без темных очков он не похож на Мака.

Последние сообщения об Исламе Бадургове – съемки в роли Макгрегора в рекламе букмекера, где Ноториус стал амбассадором. Его YouTube-канал впал в кому как раз на моменте того коммерческого видео, а семь миллионов просмотров с пранк-выходом под Конора так и остались высшей точкой его интернет-карьеры. Инстаграм с 580 тысячами подписчиков тоже заморожен и закрыт для общего доступа, хотя Ислам – по-прежнему самый известный силач Казахстана.

Похоже, Бадургов банально не знает, что ему делать дальше. Он уже подружился с кумиром и взял паузу в карьере вместе с ним. Теперь Конор не на вершине мира, чтобы выезжать на сходстве с суперзвездой, а продвигать воркаут в Нур-Султане, видимо, уже не так интересно. Исламу пора перепридумывать образ, иначе можно навсегда остаться человеком с лицом сбитого летчика.

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