В Польше арестован чемпион по MMA из Чечни Мамед Халидов, который проживает в стране с 1997 года.

По информации MMA Junkie, 38-летнему бойцу инкриминируют незаконный ввоз в страну транспортных средств премиум-класса. Возможно, он приобретал автомобили класса люкс в соседней Чехии.

Халидов был чемпионом крупного европейского промоушна KSW.

В его статистике – 34 победы на профессиональном ринге.

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