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Чемпион по MMA из Чечни арестован в Польше. Он незаконно ввозил в страну люкс-автомобили
Уроженец Грозного был чемпионом KSW.
В Польше арестован чемпион по MMA из Чечни Мамед Халидов, который проживает в стране с 1997 года.
По информации MMA Junkie, 38-летнему бойцу инкриминируют незаконный ввоз в страну транспортных средств премиум-класса. Возможно, он приобретал автомобили класса люкс в соседней Чехии.
- Халидов был чемпионом крупного европейского промоушна KSW.
- В его статистике – 34 победы на профессиональном ринге.
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