Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о соперниках, с которыми он планирует подраться в ближайшее время.

«Не знаю, будет ли Сен-Пьер еще драться. Я должен еще больше укрепить свое наследие. Я должен побить Дастина, побить Фергюсона и побить Жоржа Сен-Пьера. Тогда я стану первым номером рейтинга Pound-for-Pound. Это моя цель», – цитирует Хабиба Sports.ru.

Ближайший бой Хабиба пройдет 7 сентября против Дастина Порье в рамках турнира UFC 242 и станет титульным поединком дня.

Этот бой будет для Нурмагомедова первым после октябрьской победы над Конором Макгрегором.

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