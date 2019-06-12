Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможном реванше с Конором Макгрегором.

«У него за три года всего одна победа – и та в любительском боксе. Разве он заслуживает реванш? Он умолял не убивать его во время боя и сдался, а сейчас просит второй бой. О каком реванше можно говорить?

Следующий на очереди Фергюсон. Нас интересуют люди на победных сериях. У меня хватает дел и без Конора. Сейчас я сфокусирован на поединке с Порье», – цитирует Хабиба Sports.ru.

Ближайший бой Хабиба пройдет 7 сентября против Дастина Порье в рамках турнира UFC 242 и станет титульным поединком дня.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года удушающим приемом в 4-м раунде.

Хабиб: «Должен побить Порье, Фергюсона и Сен-Пьера, чтобы возглавить рейтинг P4P»

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