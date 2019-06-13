Утверждена дата боя Сергея Харитонова с американцем Мэттом Митрионом. Поединок состоится 24 августа в Коннектикуте (США).

«Друзья, всем привет! Отличная новость сегодня утром. Мэтт Митрион также подписал соглашение на бой со мной, который пройдет 24 августа все в том же штате Коннектикут. Друзья, рад, что этот бой наконец-то состоится – этот, скажем так, реванш. Надеюсь, вы ждете этого поединка. Сделаю все для того, чтобы показать яркий красивый поединок. Сделаю все для победы. Только вперед», – сказал 38-летний Харитонов в видеообращении.

Первый бой Харитонова и Митриона проходил 15 февраля и был объявлен несостоявшимся: американец ударил соперника в пах, и тот не смог продолжить поединок.

Статистика Харитонова в MMA – 28 побед и 6 поражений.

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