Русская звезда ММА Анастасия Янькова выложила в инстаграм новое горячее фото. На нем девушка стоит в купальнике, а я рядом расположены манекен и картина. На них Анастасия отметила два своих проекта: YankovaWorld и YankovaArt. В этих аккаунтах она размешает свои работы в качестве модельера и художника.

«Воспринимать эту жизнь, как повод для творчества», – написала Янькова.

Ранее Анастасия сообщила о свадьбе с американцем Майком Суиком, который провел девять лет (с 2006 по 2015 гг.) в UFC.

Янькова выступает в ММА с 2013 года и провела шесть боев, из которых проиграла только один – последний, в мае 2018 года британке Кейт Джексон.

Даты следующего боя Яньковой по-прежнему нет. О завершении карьеры 28-летняя спортсменка не объявляла.

Боец ММА снялась в рекламе Reebok. Ее тело круче и татуированнее, чем у Яньковой

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