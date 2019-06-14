Большое интервью Хабиба: о реванше с Конором, бое с Порье и «Ливерпуле»-2005

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Лондон и дал пресс-конференцию об ивенте UFC 242, который пройдет в сентябре в Абу-Даби. Сразу после нее он дал эксклюзивное интервью Нику Питу из английского телеканала BT Sport. Ниже – расшифровка их разговора.

Хабиб не хочет больше драться в Лас-Вегасе

То, что произошло в Вегасе, остается в Вегасе. Все видели, что там случилось. Победа была на моей стороны, мы выиграли его и всю его команду. Не хочу больше драться в Вегасе, потому что в этом городе у меня забрали в 10 раз больше денег, чем у Конора. Дело даже не в деньгах, а в том, как проходил весь процесс. Если в Лас-Вегасе назначат какой-либо крупный поединок, я приеду и выступлю, вот увидите. Но я бы не хотел.

Хабибу неинтересен реванш с Конором Макгрегором

Если он будет снова побеждать и заслужит этого, то да. Но сейчас мне неинтересно. Зачем мне соглашаться на реванш? Ради чего? Ради денег? Деньги – это неплохо, но когда их слишком много, это тоже не очень хорошо.

Поединок в Абу-Даби – идеальное место для Хабиба

Да, я хотел драться именно в Абу-Даби, потому что туда прилетит много моих друзей из стран бывшего СССР, из России, из арабских стран. Любой может приехать в Абу-Даби, посмотреть мой бой и насладиться им. Сейчас это идеальное место для меня и для UFC, чтобы сделать большой ивент в арабских странах. Идеальное время, идеальное место.

У меня очень большая поддержка в мусульманском мире и в ОАЭ, я часто приезжаю в Абу-Даби и Дубай с семьей и детьми. По моему мнению, это самое безопасное место в мире, потому что я был в Лондоне, Москве, Дагестане, Турции, США, Европе, и Эмираты для меня безопаснее всех стран на планете. Там ты не нервничаешь о сохранности жизни, можешь расслабиться после боя с семьей в Дубае или Абу-Даби. Там полно мест, где можно погулять с родными.

Об исламофобии и своей роли в ее искоренении

Да, с Мохамедом Салахом, мной или без нас Аллах делает свою работу безукоризненно. С нами или без нас исламофобию нужно искоренять. Счастлив быть частью этого времени, непростого для всех мусульман, но мы должны уничтожить исламофобию по всему миру. Потому что сейчас люди в интернете, инстаграме или где бы то ни было еще смотрят на всем, следят за всеми и знают, кто есть кто. Нам нужно показывать отличный пример для людей.

Хабиб – фанат «Реала», «Ливерпуля» и АПЛ

Я не просто футбольный фанат, я знаю большую историю этого вида спорта. Английская Премьер-лига для меня – лучшая в мире. Слежу за всеми матчами.

Мне нравится «Ливерпуль». Помню, ребенком смотрел финал Лиги чемпионов-2005 против «Милана». У нас в Дагестане был большой телевизор, и тысячи людей смотрели эту игру. И когда в первом тайме «Ливерпуль» уступал 0:3, я правда верил, что они должны отыграться. Мне нравилась та команда – Милан Барош, Шмицер, Риисе, Хююпя, Стивен Джеррард. Сумасшедший состав.

Но и сейчас у них отличная команда, смотрел все матчи «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Я большой фанат мадридского «Реала», но мне нравятся игры АПЛ, даже если в Англии играют команды похуже.

Хабиб – о мотивации и чемпионах из Дагестана

Мой последний бой тоже все смотрели на больших экранах повсюду – в кинотеатрах, в домах, на улице, везде. У нас в республике появляется много талантов. Думаю, это из-за истории. Если вы посмотрите на карту, то поймете, что в Дагестане было много войн, люди живут в горах. Когда у тебя такая суровая жизнь, успех приходит очень просто, ведь ты мотивирован и голоден. А когда у тебя есть деньги, еда, дом и автомобиль, то ты не пойдешь в спортзал и не будешь усердно тренироваться. В республике большие спортивные традиции – лучшая школа по вольной борьбе, ушу, самбо. В России занимаются боксом, борьбой, дзюдо, а смешанные единоборства – это все вместе.

Хабиб НурмагомедовGetty Images

Хабиб развивается каждый день

Я должен выйти на новый уровень, но не могу выпрыгнуть из клетки, должен оставаться в октагоне. Я уже развиваюсь и работаю над захватами, ударами, борьбой, физикой. Если вы посмотрите любой мой бой, то увидите, что с каждым поединком я становлюсь лучше.

Если хочешь быть чемпионом и защищать титулы, то нужно достигать вершин в ММА, потому что в этом спорте каждый растет, растет, растет. Приходят молодые и жесткие парни, и нужно быть готовым к любому сопернику. Поэтому я и продолжаю развиваться, каждый день узнаю что-то новое. Вы говорили о захватах, но я не показываю всего, что могу. Улучшаю работу бедер, стойки – всего. До боя 11 недель, и каждую из них я должен становиться лучше.

Хабиб – о сильных сторонах Дастина Порье

Он крепкий и опытный, у него 20 боев в UFC, много побед над жесткими соперниками. Мне нравится его работа ног, боксерские скиллы. Но я собираюсь его утомить. Если вы посмотрите его поединки, то со всеми Порье стоит в стойке. Со мной придется выдержать борцовское давление, не собираюсь сражаться с ним в стойке и верить во что-то. Конечно, начнем в боксерском стиле, но думаю, что повалю его, заставлю устать и прикончу его.

Хабиб Нурмагомедов в бою против Конора МакгрегораGetty Images

Хабиб считает, что у Тони Фергюсона в боях проблемы с борцами

Если посмотреть бой Фергюсона с Порье, то видно, что он был в другой манере. Дастин техничнее, неплох внизу, как Тони. Но Фергюсон – худой и легкий, я пойду в захват и выжму из него всю энергию. Зрители видят, что он может в стойке, но он же все поединки проводит в таком стиле – с Петтисом, Ковбоем. С Кевином Ли он пошел в захват, но я разнообразнее, чем Ли. Кевин может бороться один раунд – я могу все пять. У Фергюсона всегда есть проблемы с борцами. Я был на его бое с Дэнни Костельо, сидел рядом с клеткой и очень удивился, когда победу присудили Тони. Но Фергюсон очень крепкий соперник и заслужил титульный бой. И чтобы улучшить мое наследие, мне нужно побеждать и его тоже.

Хабиб – о наследии

Не хочу быть просто чемпионом, а хочу стать величайшим чемпионом в легком весе. Хочу защитить его четыре раза, если на то будет воля Аллаха – победить Тони Фергюсона, Дастина Порье, возможно, Жоржа Сен-Пьера, если он вернется в UFC, или кого-либо другого. Защитить пояс четырежды было бы отлично. Но если Сен-Пьер не возобновит карьеру, то хватит и Порье с Фергюсоном, чтобы стать величайшим. Непобедимым, бесспорным чемпионом.

Я по-прежнему люблю соревноваться – спарринги, захваты, беговые тренировки. Но если говорить о радости от побед, то это другое. После каждого боя я становлюсь все более и более известным. Не могу ходить по улицам, потому что много людей подходит, фотографируется, разговаривает со мной. И мне это не очень нравится, от этого устаешь. Понимаю, что с победами приходят деньги, внимание, известность и прочее дерьмо.

Хабиб НурмагомедовGetty Images

Хабиб помнит, что защита титула – задача №1

Я уже занимаюсь каким-то бизнесом, но не слишком много. У меня много предложений от разных компаний, но я стараюсь отказываться от большинства из них. Моя работа №1 – защищать титул чемпиона в легком весе. Если я хочу этого, то должен проводить по пять часов в спортзале ежедневно. Если что-то упустить – все пойдет крахом. Поэтому я пытаюсь контролировать все.

Помню историю ММА и многих чемпионов. Когда они брали пояс, то немного менялись – например, Ронда Роузи. Дело не в том, что они плохие, но раньше они все держали под контролем. На пути к титулу ты можешь тренировать по два раза в день, но когда становишься чемпионом, то идешь в зал только раз в день. Или бегаешь и думаешь, что так тренируешься. Но в клетке тебе не нужно бежать, тебе нужен контакт, захваты и борьба – как и тогда, когда ты шел к поясу. И забываешь о других.

Ближайший бой Хабиба пройдет 7 сентября против Дастина Порье в рамках турнира UFC 242 и станет титульным поединком дня.

Этот бой будет для Нурмагомедова первым после октябрьской победы над Конором Макгрегором.

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