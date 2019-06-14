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Шевченко в укороченной рубашке исполнила страстный танец живота

Шевченко в укороченной рубашке исполнила страстный танец живота
Eurosport

1 час назад

После защиты титула можно и не такое.

Чемпионка UFC Валентина Шевченко поделилась в твиттере видеозаписью изящного танца в собственном исполнении.

31-летняя Валентина плавно двигается под песню «Farruko – Calma» пуэрториканского исполнителя Педро Капо. Она одета в укороченную рубашку, что позволяет оценить тело спортсменки.

  • 9 июня Шевченко защитила чемпионский титул в бою против Джессики Ай.
  • Для нее это первая успешная защита титула, всего на ее счету 17 побед и 3 поражения в профи.

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