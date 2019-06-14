Шевченко в укороченной рубашке исполнила страстный танец живота
После защиты титула можно и не такое.
Чемпионка UFC Валентина Шевченко поделилась в твиттере видеозаписью изящного танца в собственном исполнении.
31-летняя Валентина плавно двигается под песню «Farruko – Calma» пуэрториканского исполнителя Педро Капо. Она одета в укороченную рубашку, что позволяет оценить тело спортсменки.
- 9 июня Шевченко защитила чемпионский титул в бою против Джессики Ай.
- Для нее это первая успешная защита титула, всего на ее счету 17 побед и 3 поражения в профи.
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