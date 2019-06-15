Экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи снова ярко высказался в адрес будущего соперника по кулачному бою Артема Лобова.

«Во время подготовки к поединку много работаю на мешке, ведь Лобов – мешок с ногами. В этот вечер ему будет очень больно. Он будет сопротивляться, но все равно пропускать удары. Я боец другого уровня», – цитирует 38-летнего Малиньяджи MMA Junkie.

Поединок Артема Лобова и Пола Малиньяджи в промоушне кулачных боев Bare Knuckle FC пройдет 22 июня в Тампе.

В первом бою промоушна Лобов победил Джейсона Найта.

Малиньяджи: «Будь в зале мать Лобова, я плюнул бы и ей в лицо»

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