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Малиньяджи: «Готовлюсь к бою на мешке, ведь Лобов – мешок с ногами»

Малиньяджи: «Готовлюсь к бою на мешке, ведь Лобов – мешок с ногами»
Eurosport

54 мин. назад

Как Лобов это терпит?!

Экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи снова ярко высказался в адрес будущего соперника по кулачному бою Артема Лобова.

«Во время подготовки к поединку много работаю на мешке, ведь Лобов – мешок с ногами. В этот вечер ему будет очень больно. Он будет сопротивляться, но все равно пропускать удары. Я боец другого уровня», – цитирует 38-летнего Малиньяджи MMA Junkie.

  • Поединок Артема Лобова и Пола Малиньяджи в промоушне кулачных боев Bare Knuckle FC пройдет 22 июня в Тампе.
  • В первом бою промоушна Лобов победил Джейсона Найта.

Малиньяджи: «Будь в зале мать Лобова, я плюнул бы и ей в лицо»

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