Американский боец MMA Чейл Соннен в соглавном событии вечера на турнире Bellator 222 проиграл бразильцу японского происхождения Лиото Мачиде.

Бой завершился во втором раунде техническом нокаутом 42-летнего Соннена. После поражения он объявил об окончании карьеры в смешанных единоборствах.

«Спасибо всем за поддержку. За это время я здорово повеселился, это был увлекательный путь. Я ценю каждый момент. Но сегодня я ухожу, моя карьера в MMA закончилась. До свидания», – сказал Чейл.

Статистика Соннена – 30 побед, 17 поражений и одна ничья.

Предыдущий бой американец проиграл Федору Емельяненко.

Федор Емельяненко вырубил Чейла Соннена техническим нокаутом на Bellator

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