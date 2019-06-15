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«Подробности будут позднее». Емельяненко-старший подписал новый контракт с Bellator
Ждем, кто станет соперником Федора.
Русский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подписал новый контракт с промоушном Bellator. Об этом сообщили в команде спортсмена.
«Федор подписал новый контракт с Bellator. Подробности будут позднее», – цитирует своего собеседника ТАСС.
- Последний бой 42-летний Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.
- В его статистике – 38 побед и шесть поражений. Один поединок признан несостоявшимся.
Федор Емельяненко заслужил прощальный бой в России. В идеале – против Крокопа
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