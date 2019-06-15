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«Подробности будут позднее». Емельяненко-старший подписал новый контракт с Bellator

«Подробности будут позднее». Емельяненко-старший подписал новый контракт с Bellator
Eurosport

1 час назад

Ждем, кто станет соперником Федора.

Русский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подписал новый контракт с промоушном Bellator. Об этом сообщили в команде спортсмена.

«Федор подписал новый контракт с Bellator. Подробности будут позднее», – цитирует своего собеседника ТАСС.

  • Последний бой 42-летний Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.
  • В его статистике – 38 побед и шесть поражений. Один поединок признан несостоявшимся.

Федор Емельяненко заслужил прощальный бой в России. В идеале – против Крокопа

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