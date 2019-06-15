Стали известны подробности нового контракта Федора Емельяненко с Bellator.

По информации Sports.ru, соглашение рассчитано на три боя, но соперники пока неизвестны. Первый поединок состоится в Японии в конце 2019 года, второй – в Нью-Йорке в 2020 году.

«Мы рады, что Федор завершит карьеру в Bellator. Его бои нравятся как фанатам из прошлого, так и более молодым любителям ММА. Время Федора заканчивается, но я рад, что он завершит карьеру на своих условиях», – цитирует ТАСС президента Bellator Скотта Кокера.

Последний бой 42-летний Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

В его статистике – 38 побед и шесть поражений. Один поединок признан несостоявшимся.

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