Президент Bellator Скотт Кокер озвучил имена возможных соперников Федора Емельяненко после подписания нового контракта с промоушном.

«Джош Барнетт – один из возможных соперников, но не уверен, что этот бой будет первым для Емельяненко. У нас есть хороший список претендентов для него. Например, Квинтон Джексон, еще пара бойцов», – цитирует Кокера «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что соглашение Емельяненко рассчитано на три боя, первый из них пройдет в декабре 2019 года.

Последний бой 42-летний Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

В его статистике – 38 побед и шесть поражений. Один поединок признан несостоявшимся.

Федор Емельяненко заслужил прощальный бой в России. В идеале – против Крокопа

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