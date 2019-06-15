Getty Images
«Барнетт, Джексон, еще пара бойцов». Глава Bellator назвал возможных соперников Федора
Любители MMA, вы довольны выбором?
Президент Bellator Скотт Кокер озвучил имена возможных соперников Федора Емельяненко после подписания нового контракта с промоушном.
«Джош Барнетт – один из возможных соперников, но не уверен, что этот бой будет первым для Емельяненко. У нас есть хороший список претендентов для него. Например, Квинтон Джексон, еще пара бойцов», – цитирует Кокера «Советский спорт».
Ранее сообщалось, что соглашение Емельяненко рассчитано на три боя, первый из них пройдет в декабре 2019 года.
- Последний бой 42-летний Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.
- В его статистике – 38 побед и шесть поражений. Один поединок признан несостоявшимся.
Федор Емельяненко заслужил прощальный бой в России. В идеале – против Крокопа
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте