Getty Images
Порье: «Победа над Хабибом сделает меня лучшим легковесом в истории UFC»
На кону для Дастина практически все.
Американский боец UFC Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Хабибом Нурмагомедовым.
«Думаю, победив Хабиба, я бы получил статус лучшего легковеса в истории UFC. Особенно учитывая то, что мои последние четыре-пять боев были с бывшими или действующими чемпионами.
Если я побью парня, который никогда не проигрывал за 27 поединков, то можно будет с уверенностью сказать, что я лучший боец легкого дивизиона в истории. Я хочу сделать это моим наследием», – цитирует Порье в эфире ESPN.
- Бой Хабиба и Порье пройдет 7 сентября в рамках турнира UFC 242.
- Этот бой будет для Нурмагомедова первым после октябрьской победы над Конором Макгрегором.
Хабиб – о реванше с Конором: «У него за 3 года одна победа – и та в любительском боксе. О чем речь?»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте