Американский боец UFC Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Хабибом Нурмагомедовым.

«Думаю, победив Хабиба, я бы получил статус лучшего легковеса в истории UFC. Особенно учитывая то, что мои последние четыре-пять боев были с бывшими или действующими чемпионами.

Если я побью парня, который никогда не проигрывал за 27 поединков, то можно будет с уверенностью сказать, что я лучший боец легкого дивизиона в истории. Я хочу сделать это моим наследием», – цитирует Порье в эфире ESPN.

Бой Хабиба и Порье пройдет 7 сентября в рамках турнира UFC 242.

Этот бой будет для Нурмагомедова первым после октябрьской победы над Конором Макгрегором.

Хабиб – о реванше с Конором: «У него за 3 года одна победа – и та в любительском боксе. О чем речь?»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android