Испанская газета As откопала видео с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

На нем он по очереди фотографируется с двумя детьми. После снимка с одним из мальчиков Хабиб подзывает второго, но видит, что тот в футболке с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

«Он за «Барселону», не с тобой, брат, – сказал ребенку по-английски Нурмагомедов. – Только мадридский «Реал», брат. Не имеет значения, Роналду или не Роналду. Если скажешь Hala, Madrid, то мы сфотографируемся. Давай. Давай!»

Мальчик посмотрел на дагестанского бойца и сказал Hala, Madrid. После этого довольный Хабиб сделал фото с парнем.

В интервью BT Sport Нурмагомедов еще раз подтвердил, что болеет за «Реал», но считает английскую Премьер-лигу лучшей в мире, и сказал, что переживал за «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов-2005.

Следующий бой Хабиба пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Аварский боец смешанного стиля побьется в защите титула чемпиона в легком весе с Дастином Порье.

Большое интервью Хабиба: о реванше с Конором, бое с Порье и «Ливерпуле»-2005