Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил Тони Фергюсону подраться с другим соперником на турнире в Абу-Даби, где он будет биться против Дастина Порье.

«Фергюсон против Джастина Гэтжи – это был бы интересный бой. Почему бы Тони не подраться, если он не хочет ждать до конца года? Бой Тони и Джастина могут сделать соглавным на турнире в Абу-Даби, где титульным будет наш поединок с Порье. А победители встретились бы в конце года. Мне кажется, бой Фергюсона и Гэтжи можно хорошо продать. Но если Тони не хочет, тогда он этого заслуживает», – заявил 30-летний Хабиб.

Бой Нурмагомедова и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242.

Последний бой Хабиб выиграл в октябре 2018 года у Конора Макгрегора.

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