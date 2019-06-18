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Порье: «Собираюсь остановить Хабиба»

Порье: «Собираюсь остановить Хабиба»
Eurosport

52 мин. назад

Неужели Дастин тоже собирается наговорить гадостей?

Американский боец UFC Дастин Порье прокомментировал предстоящий бой против чемпиона промоушна в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я собираюсь не просто побить его. Я собираюсь его остановить», – заявил 30-летний Порье в эфире MMA-шоу Ариэля Хельвани.

  • Хабиб и Порье подерутся 7 сентября в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ).
  • Нурмагомедов в последнем бою победил Конора Макгрегора, Порье расправился с Максом Холлоуэем.

Порье опаснее для Хабиба, чем Конор. Дастин не думает о шоу и сосредоточен только на бое

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