Американский боец UFC Дастин Порье прокомментировал предстоящий бой против чемпиона промоушна в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я собираюсь не просто побить его. Я собираюсь его остановить», – заявил 30-летний Порье в эфире MMA-шоу Ариэля Хельвани.

Хабиб и Порье подерутся 7 сентября в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ).

Нурмагомедов в последнем бою победил Конора Макгрегора, Порье расправился с Максом Холлоуэем.

Порье опаснее для Хабиба, чем Конор. Дастин не думает о шоу и сосредоточен только на бое

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