Getty Images
Порье: «Собираюсь остановить Хабиба»
Неужели Дастин тоже собирается наговорить гадостей?
Американский боец UFC Дастин Порье прокомментировал предстоящий бой против чемпиона промоушна в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Я собираюсь не просто побить его. Я собираюсь его остановить», – заявил 30-летний Порье в эфире MMA-шоу Ариэля Хельвани.
- Хабиб и Порье подерутся 7 сентября в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ).
- Нурмагомедов в последнем бою победил Конора Макгрегора, Порье расправился с Максом Холлоуэем.
Порье опаснее для Хабиба, чем Конор. Дастин не думает о шоу и сосредоточен только на бое