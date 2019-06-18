Бой Вячеслава Дацика и Максима Новоселова, намеченный на конец июня, не состоится.

Дацик поучаствовал в спарринге с двумя соперниками, при этом не использовав капу и защитную экипировку. В результате Дацик получил перелом челюсти и, возможно, сотрясение мозга. «Довыпендривался», – цитирует Дацика «Р-Спорт».

Контракт Дацика на ближайшие два боя аннулирован. На турнир уже было продано 5600 билетов.

Бой должен был пройти 29 июня в Калининграде на турнире организации Fight Championship Aslan.

Последний бой Дацик проиграл блогеру Артему Тарасову.

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