Артем Лобов, выступающий сейчас в промоушне кулачных боев Bare Knuckle, до предела разогрел атмосферу перед боем с Полом Малиньяджи.

«Разговоры закончены – я сказал все, что должен. Я просто хочу, чтобы этот человек в субботу вечером был здесь. Покажу, что бывает, когда раскрываешь свою ****** [гребаную] пасть. Он здесь только ради денег – все это знают. Печальная правда бокса – это может произойти с каждым.

В субботу он получит хороший чек, я сделаю две дырки в его голове – и все вернутся домой счастливыми. Уважаю ли я Малиньяджи? Бросьте: этого парня никто не уважает. Гарантирую вам, что даже его родители наблюдают за ним дома и думают: «Когда же все пошло не так? Почему мы воспитали его неправильно? Что не так с нашим сыном?»

Этот парень перешел черту. Думаю, любой, кто смыслит в уважении, не будет за него», – сказал Лобов на пресс-конференции перед боем.

Поединок Артема Лобова и Пола Малиньяджи пройдет 22 июня в Тампе.

В первом бою промоушна русско-ирландский боец победил Джейсона Найта.

Малиньяджи: «Будь в зале мать Лобова, я плюнул бы и ей в лицо»

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