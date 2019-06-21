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TMZ: Бибер готов подраться с Крузом, в переговорах уже участвует Уайт

TMZ: Бибер готов подраться с Крузом, в переговорах уже участвует Уайт
Eurosport

1 час назад

Грядет бой тысячелетия.

Бой по правилам ММА между канадским певцом и актером Джастином Бибером и американским актером Томом Крузом все ближе к реальности.

Генеральный директор компании William Morris Endeavor, которой принадлежит UFC, Ари Эмануэль позвонил менеджеру Джастина Скутеру Брауну, а затем провел конференцию с Дэйной Уайтом.

Браун ясно дал понять, что Джастин выйдет в октагон, если Круз захочет этого. Эмануэль верит в то, что и Том согласится на бой, сообщает TMZ.

  • Ранее бой между Бибером и Крузом собирался организовать Конор Макгрегор.

Конор готов организовать бой между Бибером и Томом Крузом, а сам вызвал на поединок Марка Уолберга

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