Бой по правилам ММА между канадским певцом и актером Джастином Бибером и американским актером Томом Крузом все ближе к реальности.

Генеральный директор компании William Morris Endeavor, которой принадлежит UFC, Ари Эмануэль позвонил менеджеру Джастина Скутеру Брауну, а затем провел конференцию с Дэйной Уайтом.

Браун ясно дал понять, что Джастин выйдет в октагон, если Круз захочет этого. Эмануэль верит в то, что и Том согласится на бой, сообщает TMZ.

Ранее бой между Бибером и Крузом собирался организовать Конор Макгрегор.

Конор готов организовать бой между Бибером и Томом Крузом, а сам вызвал на поединок Марка Уолберга

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