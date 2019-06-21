Eurosport
«Вырвать сердце». Хабиб описал эмоции во время удушающего приема в бою с Конором
Таких сильных эмоций ирландцу и не хватило.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал пост в русскоязычном инстаграме промоушна.
Под фотографией болевого на Коноре Магрегоре в подписи был задан вопрос: «Опишите свои эмоции в этот момент». «Вырвать сердце», – ответил Хабиб.
- Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года удушающим приемом в 4-м раунде. Следом Хабиб развязал драку с командой ирландца и был дисквалифицирован на 9 месяцев.
- Ближайший бой Хабиба пройдет 7 сентября против Дастина Порье в рамках турнира UFC 242 и станет титульным поединком дня.
Хабиб – о реванше с Конором: «У него за 3 года одна победа – и та в любительском боксе. О чем речь?»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте