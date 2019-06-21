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«Вырвать сердце». Хабиб описал эмоции во время удушающего приема в бою с Конором

«Вырвать сердце». Хабиб описал эмоции во время удушающего приема в бою с Конором
Eurosport

1 час назад

Таких сильных эмоций ирландцу и не хватило.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал пост в русскоязычном инстаграме промоушна.

Под фотографией болевого на Коноре Магрегоре в подписи был задан вопрос: «Опишите свои эмоции в этот момент». «Вырвать сердце», – ответил Хабиб.

  • Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года удушающим приемом в 4-м раунде. Следом Хабиб развязал драку с командой ирландца и был дисквалифицирован на 9 месяцев.
  • Ближайший бой Хабиба пройдет 7 сентября против Дастина Порье в рамках турнира UFC 242 и станет титульным поединком дня.

Хабиб – о реванше с Конором: «У него за 3 года одна победа – и та в любительском боксе. О чем речь?»

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