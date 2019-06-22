Лобов дал прогноз на реванш Конора и Хабиба
И даже привел конкретный пример.
Экс-боец UFC Артем Лобов, выступающий сейчас в промоушене кулачных боев Bare Knuckle FC, считает, что Конор Макгрегор может взять реванш у Хабиба Нурмагомедова.
«Можно вспомнить, что произошло между Конором и Нэйтом Диасом. Конор понял, в чем была его ошибка, поменял подход, по-другому подошел к тренировочному лагерю и одержал победу.
Фанаты неправильно понимают конкурентный мир. Здесь нет проблем с поражениями. Вас определяет не то, уступили ли вы, а то, как вы возвращаетесь. Я верю, что Макгрегор победит Нурмагомедова», – цитирует Лобова Business Insider.
- Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года удушающим приемом в четвертом раунде. Следом Хабиб развязал драку с командой ирландца и был дисквалифицирован на девять месяцев.
- Ближайший бой Хабиба пройдет 7 сентября против Дастина Порье, следующий соперник Конора пока не определен.
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