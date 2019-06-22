Экс-боец UFC Артем Лобов, выступающий сейчас в промоушене кулачных боев Bare Knuckle FC, считает, что Конор Макгрегор может взять реванш у Хабиба Нурмагомедова.

«Можно вспомнить, что произошло между Конором и Нэйтом Диасом. Конор понял, в чем была его ошибка, поменял подход, по-другому подошел к тренировочному лагерю и одержал победу.

Фанаты неправильно понимают конкурентный мир. Здесь нет проблем с поражениями. Вас определяет не то, уступили ли вы, а то, как вы возвращаетесь. Я верю, что Макгрегор победит Нурмагомедова», – цитирует Лобова Business Insider.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года удушающим приемом в четвертом раунде. Следом Хабиб развязал драку с командой ирландца и был дисквалифицирован на девять месяцев.

Ближайший бой Хабиба пройдет 7 сентября против Дастина Порье, следующий соперник Конора пока не определен.

«Вырвать сердце». Хабиб описал эмоции во время удушающего приема в бою с Конором

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