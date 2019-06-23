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Лобов победил Малиньяджи единогласным решением судей

Лобов победил Малиньяджи единогласным решением судей
Eurosport

25 мин. назад

Артем – звезда промоушна кулачных боев.

В промоушне кулачных боев Bare Knuckle FC состоялся поединок бывшего бойца UFC Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи. Бой был главным событием турнира BKFC 6.

Единогласным решением (48-47) судьи отдали победу 32-летнему Лобову.

  • Бой проходил в весовой категории до 70,3 кг, что соответствует легкому весу в MMA.
  • Это вторая победа русского ирландца в промоушне кулачных боев: до Малиньяджи он победил Джейсона Найта.

Лобов: «Покажу Малиньяджи, что бывает, когда раскрываешь свою ****** пасть»

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