Друг Макгрегора победил боксера Малиньяджи на кулаках. Лобов – самый отмороженный ударник в мире

«Я проигрывал в UFC, потому что меня залеживали борцы. Они ложились на меня и засекали время. Но теперь пришло время побед», – сказал Артем Лобов в середине февраля. За две недели до этого он попрощался с Дэйной Уайтом и перешел в Bare Knuckle FC – промоушн, который специализируется на кулачных боях. Формально их упразднили еще 100 лет назад (травматично, средневеково, абсурдно), но в эпоху, когда ММА захватили борцы, спрос на такие ивенты оказался фантастическим.

Теперь Артем Лобов – икона драк на голых кулаках. Два месяца назад он отлупил Джейсона Найта, и это было фантастическое шоу: вместо пота с парней текла кровища, почти каждый удар наносил урон, а нокдауны казались чуть ли не смертельными. Хайлайты того махача разлетелись по соцсетям, а самой частой реакцией была такая: «Черт возьми, когда эту жесть запретят?»

Что ж, пока бои на кулаках легальны, и прошедшей ночью Лобов снял очередной скальп. Его выход на профессионального боксера Пола Малиньяджи был максимально интригующим – эту встречу анонсировали как дуэль друга Конора против его врага. Лобов и правда давно братается с Маком, а конфликт Ноториуса и Пола возник из-за гордости.

Дело в том, что во время подготовки к Мэйуэзеру в 2017 году Макгрегор спарринговался с Малиньяджи, а потом выложил видос, как тот улетает в нокдаун. Пол возмутился (это правда дурной тон) и заявил, что упал после толчка, а не удара. Американский итальянец запостил ролик, на котором Конора роняет какой-то ноунейм. Все, война началась, а за ирландца отдувался его кореш Артем.

Малиньяджи – ЛобовTwitter

В юности Лобов дрался по всей Европе, набираясь опыта, а в UFC научился искусству трештока: например, именно он спровоцировал конфликт между Макгрегором и Нурмагомедовым, назвав дагестанца ссыкуном. Поэтому, когда Bare Knuckle FC организовала бой Артема против Малиньяджи, русский файтер тут же закидал Пола изящными словесными панчлайнами. Они сводились к трем составляющим: во-первых, этот боксер отвратителен как человек, во-вторых, он пришел в промоушн только ради кэша, в-третьих, на его черепе появится пара дырок.

Малиньяджи отвечал неуклюже и явно переигрывал: выписал Лобову пощечину, шмякнул его микрофоном, задел мать («Плюнул бы ей в лицо») и собрался помочиться «в беззубый рот Артема». Вероятно, Пол творил все это исключительно ради ажиотажа, потому что во время боя они с оппонентом часто зависали в клинче, отбивали друг другу пять и вообще не проявляли признаки звериной агрессии. Это смотрелось противоречиво, ведь до гонга свита Малиньяджи вырывала у Лобова флаги России и Ирландии (организаторы даже включили режим повышенной безопасности), но мужчины вели себя по-спортивному и обошлись без психозов.

Малиньяджи и ЛобовGetty Images

Сам бой получился заметно скучнее, чем предыдущее мясо от Артема и Найта. Малиньяджи выглядел слегка пассивно, а вот Лобов периодически взрывался и бил по сопернику с дичайшими замахами – Пол отхватил пару рассечений (видимо, те самые дырки в голове). До нокаута не дошло, но судьи без вопросов отдали победу русскому брату Макгрегора. Бойцы поклонились друг другу и даже обнялись, а затем Пол признался, что дальше обойдется без экспериментов: «Это было весело, мои зубы на месте, но я, похоже, сломал руку. Думаю, завяжу с кулачными боями».

Зато Лобов точно не планирует останавливаться: у него контракт на еще один бой, да и в целом он ловит кайф, когда крошит чужие физиономии. Сделать ядерное зрелище против приличного боксера не вышло, но переучившихся ММА-шников Артем будет испепелять абсолютно безжалостно. Главное, чтобы кулачные бои действительно не запретили. Продолжать это шоу стоит хотя бы ради отчаянного парня, который останавливает удары лицом и совершенно не переживает ни о руках, ни о зубах.

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