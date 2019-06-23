Один из предварительных боев на турнире UFC Fight Night 154 завершился за девять секунд.

Столько времени понадобилось cуринамцу Жаирзиньо Розенструйку, чтобы отправить в нокаут Аллена Краудера из Америки. Победа стала для Розенструйка восьмой подряд.

Это второй результат – в 1996 году Дон Фрай нокаутировал Томаса Рамиреса за восемь секунд.

В промоушне PFL рекорд составляет десять секунд и принадлежит дагестанскому бойцу Мовлиду Хайбулаеву.

Дагестанский боец отправил соперника в нокаут за 10 секунд. Это новый рекорд PFL

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