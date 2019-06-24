Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов раскрыл примерную дату дебюта брата Абубакара в промоушне.

«Дата дебюта Абубакара в UFC переносится с турнира в Абу-Даби на турнир в Москве, который пройдет приблизительно в ноябре (еще не точная информация). Мы с командой сделали все, чтобы он выступил с нами на UFC 242, но хирургическое вмешательство на руке не позволяет ему восстановиться к сентябрю. Как говорит сам Абубакар, это ему не помешает быть рядом и крепко держать знаменитую папаху», – написал Хабиб в инстаграме.

Ранее Абубакар Нурмагомедов выступал в американской организации PFL.

В MMA на его счету 15 побед, два поражения и одна ничья.

Брат Хабиба участвовал в потасовке после его боя с Конором Макгрегором.

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