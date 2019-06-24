Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал будущее Конора Макгрегора в промоушне.

«Мы с Конором в хороших отношениях. Мы всегда готовы принять его, но когда он вернется, не знаю. Мы с ним разговаривали недавно, но тему боев не затрагивали.

Его компания по производству виски теперь процветает. Это чертовски хороший виски, а ведь я даже не пью такое. Конор зарабатывает огромные деньги на нем. Сейчас он на перепутье: или он никогда не будет драться, или же попробует найти нового соперника», – цитирует Уайта Las Vegas Review-Journal.

Последний бой в UFC Конор проиграл Хабибу Нурмагомедову.

Он состоялся в октябре 2018 года т.е. почти 10 месяцев назад.

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