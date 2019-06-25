Боец засунул палец в задний проход соперника и получил штраф

Бразилец Хорхе Канелла уступил англичанину Алфи Дэвису на турнире Bellator 223. Канелла проиграл единогласным решением судей – 27-29, 27-29, 27-29.

В третьем раунде случился забавный эпизод: Канелла засунул палец ноги в промежность соперника, за что получил штрафной балл. «Он сунул ногу мне под яйца – туда, где задница. На тренировках нас никогда не учили атаковать лежащего соперника таким образом. Это фол», – приводит слова Дэвиса MMA Fighting.

У Канеллы есть своя версия событий: «Я просто пнул его по заднице, и это нормально. Если вы посмотрите повтор, то увидите, что все было не так, как он говорит. Посмотрите видео – я просто ударил его по попе. Но он притворился, что это был не удар, чтобы у меня отняли балл, и его план сработал».

После поражения от Дэвиса в активе Канеллы стало 16 поединков по правилам MMA (+8, -8). На счету англичанина 15 боев (+12, -3).

Скорее всего, арбитр оштрафовал бразильца за нарушение следующего правила: «Запрещены любые проникания пальцами в анатомические отверстия, а также в рассечения и раны противника».

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