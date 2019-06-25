Возможный бой смешанного стиля между поп-певцом Джастином Бибером и актером Томом Крузом может принести UFC самую крупную прибыль в истории промоушна.

Представители Бибера сразу сообщили, что вызов артистом Круза в октагон был шуткой. Но по сообщению TMZ Sports, менеджер исполнителя Скутер Браун согласился на поединок клиента. Это произошло в ходе конференц-связи с президентом UFC Дэйной Уайтом и со-CEO компании-владельца промоушена Ари Эмануэлем.

«Скажем так, произошли странные вещи. Но все еще возможно. Думаю, этот бой соберет самую большую прибыль в истории. И, мне кажется, у него будут крупнейшие сборы трансляций pay-per-view, чем когда бы то ни было», – заявил Уайт в интервью TMZ Sports.

Пока самым дорогостоящим поединком остается встреча Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора в 2017 году. По сведениям некоторых источников, Макгрегор заработал за бой более 100 миллионов долларов, Мэйуэзер получил в районе 300 миллионов.

Самым финансово крупным боем в UFC была встреча Конора и Хабиба Нурмагомедова. Ирландец получил гарантированные три миллиона долларов, Хабибу досталось два миллиона. Оба бойца дополнительно заработали процент от продаж PPV.

Джастин Бибер бросил вызов Тому Крузу через твиттер 10 июня. Между голливудскими звездами 31 год разницы.

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