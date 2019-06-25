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Уайт: «Бой Круза и Бибера соберет самую большую прибыль в истории»

Уайт: «Бой Круза и Бибера соберет самую большую прибыль в истории»
Eurosport

24 мин. назад

Больше Хабиба и Конора.

Возможный бой смешанного стиля между поп-певцом Джастином Бибером и актером Томом Крузом может принести UFC самую крупную прибыль в истории промоушна.

Представители Бибера сразу сообщили, что вызов артистом Круза в октагон был шуткой. Но по сообщению TMZ Sports, менеджер исполнителя Скутер Браун согласился на поединок клиента. Это произошло в ходе конференц-связи с президентом UFC Дэйной Уайтом и со-CEO компании-владельца промоушена Ари Эмануэлем.

«Скажем так, произошли странные вещи. Но все еще возможно. Думаю, этот бой соберет самую большую прибыль в истории. И, мне кажется, у него будут крупнейшие сборы трансляций pay-per-view, чем когда бы то ни было», – заявил Уайт в интервью TMZ Sports.

Пока самым дорогостоящим поединком остается встреча Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора в 2017 году. По сведениям некоторых источников, Макгрегор заработал за бой более 100 миллионов долларов, Мэйуэзер получил в районе 300 миллионов.

Самым финансово крупным боем в UFC была встреча Конора и Хабиба Нурмагомедова. Ирландец получил гарантированные три миллиона долларов, Хабибу досталось два миллиона. Оба бойца дополнительно заработали процент от продаж PPV.

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